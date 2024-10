777 Partners passa por uma grave crise financeira - Divulgação/ Everton

777 Partners passa por uma grave crise financeiraDivulgação/ Everton

Publicado 07/10/2024 17:01

Rio - A A-Cap, seguradora estadunidense que assumiu o controle da 777 Partners, solicitou um estudo para vender todos os clubes que pertencem ao grupo, incluindo o Vasco . Atualmente, a empresa se encontra à beira da falência e busca se desfazer de seus ativos.



Apesar do desejo, a dificuldade para encontrar investidores tem sido grande. Na Justiça dos Estados Unidos corre um processo contra a 777, movida por um fundo inglês, que acusa a antiga dona da SAF do Vasco de fraude e possível esquema de pirâmide . Portanto, de acordo com o site norueguês 'Josimar Football', a depender da decisão judicial, a A-Cap corre o risco de não conseguir vender suas equipes de futebol.

Além de ter uma participação minoritária no Sevilla (ESP), a empresa estadunidense possuía em seu portfólio oito clubes: Genoa (ITA); Hertha Berlin (ALE); Melbourne Victory (AUS); Standard de Liège (BEL); Vasco (BRA) e Red Star (FRA).

O último, inclusive, é o primeiro a estar perto de ter um novo dono. Ainda segundo a reportagem norueguesa, Steve Pagliuca, dono da Atalanta, da Itália, e coproprietário do Boston Celtics, franquia da NBA, pode efetuar a compra do clube francês, que atualmente disputa a segunda divisão do país.



Empréstimo, despejo e mais falência

Não são só os problemas judiciais que afetam o grupo estadunidense. Em maio, a A-Cap realizou um empréstimo de 40 milhões de dólares (cerca de R$ 218 milhões), junto a uma empresa de Todd Boehly, dono do Chelsea, para manter os custos operacionais das equipes de futebol da 777, a uma taxa de juros de 46%.

Dois meses depois, os escritórios da 777 na Flórida e na Califórnia foram alvos de despejo por não pagamento do aluguel. Além disso, empresas subsidiárias do grupo, como a EFOA, e a Bonza, companhia aérea que pertence aos estadunidenses passam por problemas. A primeira entrou com um pedido de falência nos Estados Unidos, enquanto a segunda está encerrando suas atividades na Austrália.

Imbróglio com o Vasco

A 777 Partners assumiu a SAF do Vasco em 2022. Entretanto, em maio, a diretoria do Vasco entrou com uma ação cautelar na Justiça contra a empresa . O movimento do clube associativo visou evitar uma futura penhora das ações que pertencem ao grupo estadunidense.

No mesmo dia, 15 de maio, a 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido em caráter liminar. Dessa forma, a decisão tirou o controle da SAF do Vasco das mãos da 777 Partners