Souza, do Vasco, foi expulso contra o Juventude - Reprodução

Publicado 07/10/2024 08:30 | Atualizado 07/10/2024 08:38

Rio - O Vasco voltou a sofrer com expulsões pelo segundo jogo consecutivo e não perdeu a chance de lutar pela vitória mais uma vez. A expulsão do volante Souza, sábado (5), contra o Juventude, em São Januário, foi a sexta da equipe no Brasileirão, sendo o time carioca com mais expulsões na competição.

A expulsão de Souza tornou o Vasco a sexta equipe com mais expulsões no Brasileirão, sendo o time carioca com mais expulsões, à frente do Fluminense (5) e de Botafogo e Flamengo, ambos com dois vermelhos. Com um a menos, o Cruz-Maltino soma quatro derrotas e dois empates.

Além disso, outra curiosidade é que foram seis cartões vermelhos para jogadores diferentes: Hugo Moura, João Victor, Victor Luís, David, Mateus Carvalho e Souza. O Vasco foi derrotado por Athletico-PR (1 a 0), Flamengo (6 a 1), Juventude (2 a 0) e Bahia (2 a 1), além de empatar com Cruzeiro e Juventude.

Após a expulsão relâmpago contra o Juventude, Souza pediu desculpas e admitiu o erro . O volante ficou quatro minutos em campo e prejudicou a equipe na reta final da partida. O Vasco foi pressionado e segurou o empate, mas foi vaiado pela torcida após o apito final.

O Vasco volta a campo no próximo dia 16, às 21h45 (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbis, pela 30ª rodada do Brasileirão. Na sequência, o Cruz-Maltino decide uma vaga na final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, dia 19, às 18h30, em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal.