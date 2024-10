Jair rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no clássico com o Flamengo, em fevereiro - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 07/10/2024 00:00 | Atualizado 07/10/2024 22:40

Recuperado de uma grave lesão no joelho esquerdo sofrida ainda no Campeonato Carioca, o volante Jair pode reforçar o Vasco na partida contra o São Paulo, pela 30ª rodada do Brasileirão, no próximo dia 16, no estádio Brinco de Ouro. O jogador deve ficar à disposição, mas com sua participação condicionada.

Seu retorno depende do desempenho do Cruz-Maltino na partida, visto que ele não joga há oito meses e está fora de ritmo. Ainda assim, comissão técnica e os demais departamentos trabalham com a ideia de um uma volta gradual após a Data Fifa.



"Jair vem de muito tempo parado, vamos ver na Data Fifa como vai ser a questão do ritmo. É um jogador que pode aparecer a qualquer momento", disse o técnico Rafael Paiva, após o empate com o Juventude.

Jair foi reintegrado aos treinos com o elenco em setembro e, apesar de ter viajado para Minas Gerais, não foi relacionado para os jogos contra Cruzeiro e Atlético-MG. Ele foi com o grupo somente para não perder o ritmo dos treinos e participar do ambiente de concentração. Contra o Juventude, no último sábado (5), também não foi relacionado.

O elenco do Vasco irá se reapresentar no CT Moacyr Barbosa na manhã de quarta-feira (9). Jair terá uma semana de trabalho físico e técnico para chegar próximo às condições ideais e ajudar o Cruz-Maltino no duelo com o São Paulo.