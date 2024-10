Philippe Coutinho em treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima/Vasco

Philippe Coutinho em treino do Vasco no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima/Vasco

Publicado 09/10/2024 14:26

Rio - Fim de folga para o elenco do Vasco. Após três dias de descanso em meio ao calendário recheado, o Cruz-Maltino se reapresentou nesta quarta-feira (9) no CT Moacyr Barbosa para dar início à preparação de olho no próximo compromisso pelo Brasileirão. A equipe volta a campo contra o São Paulo, no dia 16, pela 30ª rodada, fora de casa.

O único desfalque na retomada dos trabalhos durante a Data Fifa foi o lateral-direito Puma Rodríguez, convocado para a seleção uruguaia. Ele fica à disposição da Celeste para as partidas contra Peru, na sexta-feira (11), e Equador, na próxima terça (15), pelas Eliminatórias.

Vindo de empate em 1 a 1 com o Juventude dentro de São Januário, o Vasco terá uma semana cheia para atividades até o sábado. No domingo, o grupo volta a receber folga, e se reapresenta na segunda-feira para os últimos ajustes de olho no duelo com o Tricolor Paulista.

Para os próximos dias, fica a expectativa do técnico Rafael Paiva pelo retorno de Jair. O volante está recuperado de lesão no joelho esquerdo, segue aprimorando parte física e pode ser relacionado.

O Vasco ocupa a nona colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos somados. O Gigante da Colina divide atenções na temporada com a semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, e mira a classificação para a próxima Libertadores.