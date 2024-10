Klopp passou quase nove anos no comando do Liverpool e saiu desgastado com a rotina - AFP

Publicado 09/10/2024 11:01

o novo diretor global de futebol da empresa Red Bull, sendo responsável por gerenciar os clubes da rede, que conta com o Bragantino, da Série A do Jurgen Klopp decidiu encerrar as férias do futebol e retornará em um novo cargo em 2025. O alemão passa a ser, sendo responsável por gerenciar os clubes da rede, que conta com o, da Série A do Brasileirão

não ficará envolvido no dia a dia dos clubes. Segundo o anúncio, Klopp, que trabalhou nove temporadas no Liverpool e não pretende voltar a ser técnico dos clubes.

Sua função será dar suporte aos diretores e ajudar a desenvolver novos técnicos para as equipes, além de buscar jovens talentos.



O que disse Klopp sobre o novo cargo

"Quero desenvolver, melhorar e apoiar o incrível talento futebolístico que temos à nossa disposição. Vejo meu papel principalmente como um mentor para os treinadores e a gerência dos clubes. Sou parte de uma organização que é única, inovadora e com visão de futuro", afirmou o agora diretor.



A rede de clubes da Red Bull conta, além do Bragantino, com RB Leipzig (Alemanha), RB Salzburg (Áustria), New York RB (Estados Unidos) e FC Liefering (Áustria).