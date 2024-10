Baldock estreou pela Grécia em 2022 e fez apenas 12 jogos pela seleção de seu país - Reprodução / Instagram

Publicado 09/10/2024 19:53

Grécia - O lateral-direito George Baldock, de 31 anos, foi encontrado morto na piscina de sua casa, na cidade de Glyfada, na Grécia, nesta quarta-feira (9). Ele atuava no Panathinaikos (GRE) e colecionava convocações recentes pela seleção grega. A causa da morte ainda não foi revelada.

Por meio das redes sociais, o Sheffield United, da Inglaterra, clube que Baldock defendeu por sete anos, lamentou a morte do jogador. O Panathinaikos, por sua vez, ainda não se pronunciou, mas alterou sua foto de perfil para um trevo preto em representação do luto.



A imprensa grega diz que Baldock foi encontrado sem vida pelo dono da casa onde morava na Grécia, após sua mulher, que vive na Inglaterra, se preocupar por não ter conseguido contato por horas com o jogador. As autoridades não encontraram marcas de ferimentos no corpo do atleta, e irão iniciar uma investigação para descobrir o que aconteceu.

O lateral-direito nasceu na Inglaterra, mas possui nacionalidade grega. Ele fez praticamente toda a sua carreira no país de origem, tendo maior destaque no Sheffield United, onde fez 219 jogos, marcou seis gols e anotou 16 assistências.

Na última janela de transferências, o defensor havia acertado sua transferência para o Panathinaikos. Ele, inclusive, esteve em campo no último domingo (6), no clássico com o Olympiakos, pelo Campeonato Grego.