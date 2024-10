Haaland se tornou o maior artilheiro da história da seleção da Noruega - Terje Pedersen / AFP

Publicado 10/10/2024 20:46

A seleção da Noruega venceu a Eslovênia por 3 a 0 nesta quinta-feira (10), em Oslo, pela terceira rodada do Grupo 3 da segunda divisão da Liga das Nações, e o dia foi importante para Erling Haaland. O atacante astro do Manchester City marcou duas vezes e se tornou o maior artilheiro da história da seleção norueguesa, com 34 gols no total em 36 partidas.

Haaland ultrapassou o ex-jogador Jörgen Juve, que anotou 33 gols em 45 jogos pela seleção da Noruega. Juve, que morreu em 1983, defendeu a seleção da Noruega na década de 1930.

O primeiro gol de Haaland no jogo foi logo aos sete minutos de jogo, e o segundo aconteceu na etapa final, aos 17 minutos. Sorloth, aos sete do segundo tempo marcou o outro gol a favor da Noruega.

Com o resultado, a Noruega assumiu a liderança do Grupo 3 da Nations League, com sete pontos. O próximo jogo do time será no domingo, contra a Áustria, fora de casa.