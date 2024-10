Marcelo Bielsa, técnico da seleção uruguaia - Juan Mabromata / AFP

Publicado 10/10/2024 20:00

Uruguai - Após uma semana marcada por turbulência nos bastidores da seleção uruguaia, com críticas dos jogadores da Celeste ao treinador Marcelo Bielsa , a situação parece ter se acalmado. De acordo com o jornal local 'El País', uma reunião foi feita nesta semana para selar a paz entre os lados.

Inicialmente, na última terça-feira (8), dirigentes do Uruguai se reuniram com os jogadores para entender suas opiniões a respeito do ambiente com Bielsa. No dia seguinte, os atletas e o técnico conversaram para encontrar uma solução e dar fim às polêmicas.

A Celeste está em terceiro na classificação das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com 15 pontos, e irá encarar o Peru, lanterna da competição, nesta sexta (11), às 22h30 (de Brasília).



Entenda o caso

Em uma entrevista à emissora 'DSports Uruguay' na semana passada, Suárez contou histórias de bastidores ao fazer críticas a Bielsa . Ele, por exemplo, afirmou que o treinador tem problema de relacionamento com os jogadores e não os trata de forma respeitosa.

"Na Copa América houve situações que me magoaram e que não contei por uma questão de convivência. Muitos jogadores fizeram reunião para pedir ao treinador que pelo menos nos desse bom dia. Ele nem sequer nos cumprimenta", disse Suárez.

Suárez ainda contou um forte desabafo de alguns atletas que pensaram em deixar a seleção uruguaia: "Tive companheiros que falaram: jogo a Copa América e não jogo mais".