Canobbio em treino do Athletico-PR - Gustavo Oliveira/athletico.com.br

Publicado 08/10/2024 16:30 | Atualizado 08/10/2024 16:33

Montevidéu - Agustín Canobbio seguiu Luis Suárez e foi mais um jogador a criticar publicamente o técnico da seleção do Uruguai, Marcelo Bielsa . Nesta terça-feira (8), em entrevista à rádio "Carve Deportiva 1010 AM", o atacante do Athletico-PR disse que o argentino lhe faltou com respeito.

"Eu sabia o que me esperava (não ser convocado) depois da minha reação e das coisas que eu disse na cara do Marcelo (Bielsa). Eu sou muito direto e muito frontal. Olho nos olhos quando tenho que falar, e muito seguro do que estava fazendo. Houve muita falta de respeito. E se há constante falta de respeito... E sou muito respeitoso, chega ao ponto que estoura", contou Canobbio.

O atacante, que não foi convocado nesta data Fifa, também revelou quando a relação com Bielsa começou a se deteriorar. Canobbio disse que o treinador o culpou por uma derrota contra o Equador, em 2023.

"Houve uma situação concreta que me impactou muito. Vou ser claro: ele colocou em mim a culpa de uma partida que perdemos, que foi contra o Equador. Na partida em que fiz um gol, gerei uma outra situação de gol. Somos 11 jogadores dentro do campo, um plantel grande, mas ele colocou em mim a culpa pela derrota na partida", revelou Canobbio.

"(Isso aconteceu) Em uma análise de vídeo que ele faz. O jogador sabe se foi bem ou mal. Nessa partida, eu me senti muito bem. No individual, me senti muito bem. Então, me chocou muito a maneira que me disse", prosseguiu.

Entenda o caso

Marcelo Bielsa é o técnico da seleção do Uruguai Charly Triballeau / AFP

Em uma entrevista à emissora "DSports Uruguay" na semana passada, Suárez contou histórias de bastidores ao fazer críticas a Bielsa . Ele, por exemplo, afirmou que o treinador tem problema de relacionamento com os jogadores e não os trata de forma respeitosa.

"Na Copa América houve situações que me magoaram e que não contei por uma questão de convivência. Muitos jogadores fizeram reunião para pedir ao treinador que pelo menos nos desse bom dia. Ele nem sequer nos cumprimenta", disse Suárez.

Suárez ainda contou um forte desabafo de alguns atletas que pensaram em deixar a seleção uruguaia: "Tive companheiros que falaram: jogo a Copa América e não jogo mais".

Na última segunda-feira (7), Valverde, meio-campista do Uruguai e do Real Madrid, confirmou que as situações narradas por Suárez ao criticar o técnico são verdadeiras . Ele também garantiu que a situação será resolvida internamente.