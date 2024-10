Sede do STJD - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 08/10/2024 22:07

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) irá julgar, nesta sexta-feira (11), as ações de Vasco e Corinthians contra o adiamento de jogos das semifinais da Copa do Brasil. A inversão da tabela com o Brasileirão foi pedida pelo Atlético-MG, adversário dos vascaínos, e o Flamengo, dos paulistas, e atendida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Estará representando a entidade Júlio Avelar, diretor de competições. O relator de ambos os casos será o mesmo, o auditor Maxwell Borges de Moura Vieira.

Vasco e Corinthians se baseiam em artigos do Regulamento Geral de Competições (RGC) para as movimentações no tribunal desportivo. As partes alegam os seguintes pontos:

- Calendário da Copa do Brasil divulgado no dia 5 de janeiro e todas as partes precisam fazer o Calendário Anual das Competições e suas tabelas;

- Perda de atletas na Data Fifa ou próximo aos compromissos de seleções não é possível de alteração de calendário;

- Pedidos de alterações precisam ser feitos por mandantes, federação ou emissora detentora de direitos - nos dois casos, Flamengo e Atlético foram os solicitantes.

O Rubro-Negro e Galo alegam prejuízo por série de jogadores convocados que iriam jogar as partidas decisivas logo após a Data Fifa.

Nos jogos de ida, o Flamengo venceu o Corinthians pelo placar de 1 a 0, no Maracanã, enquanto o Atlético-MG bateu o Vasco de virada por 2 a 1 em Belo Horizonte. Os duelos de volta acontecerão nos dias 19 e 20 deste mês, respectivamente, em São Paulo e no Rio de Janeiro.