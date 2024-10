Adson Batista é o presidente do Atlético-GO - Divulgação/Atlético-GO

Publicado 08/10/2024 21:34

Mesmo restando dois meses de Série A e nove rodadas, 2024 já chegou ao fim para o Atlético-GO. O presidente Adson Batista afirmou, nesta terça-feira (8), que o clube "já caiu" e que, agora, o foco da diretoria é traçar o planejamento para a próxima temporada.

Na avaliação de Adson, a situação do Dragão é irreversível na competição. A equipe ocupa a última colocação, com apenas 21 pontos, em sua opinião, visar uma arrancada para permanência é um cenário longe do real.



"O Atlético-GO já começou 2025. O Atlético-GO já caiu. Não adianta iludir", disse.



"Eu vivo intensamente esse clube e sei que nada deu certo ou funcionou nessa Série A. O time foi caindo de produção e em nenhum momento trouxe real esperança de conseguir superar as adversidades. Fizemos boas partidas, mas não ganhamos. Futebol é resultado", destacou.



O Atlético-GO tem à beira do gramado o técnico Umberto Louzer, que é bem avaliado para seguir no comando em 2025. A expectativa é, no restante da Série A, utilizar jogadores que têm vínculo por mais 12 meses para uma avaliação.