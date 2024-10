Exposição "Diego vive", em Barcelona, conta a história de Maradona - Josep Lago/AFP

Publicado 08/10/2024 19:52

Óculos para vivenciar o 'Gol do Século' em realidade virtual, uma recriação de sua casa na comunidade de Villa Fiorito, um holograma do próprio... A exposição imersiva 'Diego vive', recém-chegada a Barcelona, busca fazer com que os fãs do craque argentino se lembrem dele através de todos os sentidos.Depois de passar por Nápoles e Tel Aviv, a exposição ficará dois meses nesta cidade espanhola, ligada também à história do lendário jogador, que jogou pelo Barça entre 1982 e 1984, antes de partir para o Napoli.Os visitantes, que são recebidos por um holograma de um jovem Maradona vestido com a camisa do Boca Juniors, podem ver inúmeras imagens do craque, além de tentar marcar um pênalti no estilo 'Pelusa' ou tirar uma foto recriando o famoso gol que ele marcou contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México, batizada de 'Mano de Dios' ('Mão de Deus'), com uma bola pendurada no teto.Um dos pontos fortes da exposição, que segundo os organizadores conta com o apoio da família do astro falecido há quase quatro anos, é reviver o 'Gol do Século' – que ele também marcou naquela famosa partida – com óculos de realidade virtual.