Wawrinka em ação no Masters de Xangai - Hector Retamal / AFP

Publicado 08/10/2024 18:54

China - O tenista suíço Stan Wawrinka foi eliminado do Masters de Xangai na última segunda-feira (7) após perder por 2 sets a 1 para o italiano Flavio Cobolli em partida que contou com um erro bizarro do árbitro brasileiro Carlos Bernardes. O juiz simplesmente errou a contagem de um game, marcando 30 a 0 em favor de Cobolli ao invés do empate em 15 a 15.

O mais curioso é que nem mesmo Wawrinka, que foi prejudicado, e seu adversário perceberam o erro, que fez o suíço ter o serviço quebrado no terceiro e decisivo set.

Após o ocorrido, Flavio Cobolli não sofreu mais nenhuma quebra de serviço. A partida terminou com parciais de 6-7 (6-8), 7-6 (7-4) e 6-3.

Com o resultado, Stan Wawrinka foi eliminado do torneio, enquanto o adversário se classificou. No entanto, Cobolli foi eliminado nesta terça-feira (8) ao ser derrotado pelo sérvio Novak Djokovic por 2 a 0 (6/1 e 6/2).