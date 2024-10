Dorival Júnior em ação durante treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 08/10/2024 17:35 | Atualizado 08/10/2024 18:38

São Paulo - Sob o comando do técnico Dorival Júnior, a seleção brasileira fez o primeiro treino com o grupo completo nesta terça-feira (8). Os jogadores se preparam para enfrentar o Chile, na próxima quinta (10), às 21h (de Brasília), em Santiago, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O Brasil terá desfalques importantes nesta data Fifa, uma vez que cinco jogadores foram cortados por lesão: o goleiro Alisson, os zagueiros Bremer e Éder Militão, o lateral Guilherme Arana e o atacante Vini Jr. Para seus lugares foram convocados, respectivamente, Weverton, Beraldo, Fabrício Bruno, Alex Telles e Andreas Pereira.

Sendo assim, segundo o site 'ge', a provável escalação para o confronto desta semana é: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Alex Telles); André e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus.

A Seleção busca retomar o caminho das vitórias e terá, além do Chile, o Peru pela frente - terça-feira (15), às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha - neste período de pausa na temporada. Os dois são os últimos colocados na tabela da competição sul-americana. A Seleção busca retomar o caminho das vitórias e terá, além do Chile, o Peru pela frente - terça-feira (15), às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha - neste período de pausa na temporada. Os dois são os últimos colocados na tabela da competição sul-americana.

Já os comandados de Dorival Júnior ocupam a quinta posição, com dez pontos. São oito de desvantagem para a líder Argentina.