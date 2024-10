Estádio Mané Garrincha, em Brasília, receberá jogo da seleção brasileira - Carlos Gregório Jr / Vasco

Publicado 08/10/2024 19:20 | Atualizado 08/10/2024 19:46

Os torcedores que quiserem ir ao jogo entre Brasil e Peru na próxima terça-feira (15), às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha, precisão desembolsar valores a partir de R$ 120. As vendas dos ingressos começaram nesta terça (8).

Os bilhetes poderão ser adquiridos tanto de forma presencial, nas bilheterias do estádio, quanto online, por meio do site Bilheteria Digital. Cerca de 70 mil ingressos foram colocados à venda, sendo permitida a compra de quatro entradas por CPF.



No entanto, deste total de ingressos, 12 mil serão limitados a duas entradas por CPF mediante a doação de 2 kg de alimento não perecível por pessoa. Os mantimentos coletados serão enviados para instituições de caridade escolhidas pelo governo do Distrito Federal e do governo federal.

Três anos depois, os torcedores de Brasília vão voltar a assistir à Seleção em ação. Na ocasião, em 2021, o Brasil superou a Venezuela por 3 a 0, em partida sem a presença de público, pela Copa América.

Antes dos peruanos, a seleção brasileira enfrenta o Chile, na quinta-feira (10), às 21h (de Brasília), em Santiago, também pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na competição, a equipe comandada por Dorival Júnior ocupa a quinta posição, com dez pontos. São oito de desvantagem para a líder Argentina.



Confira o preço dos ingressos

- Ingresso Solidário (Setor Superior Norte): R$ 120,00. Compra de dois por CPF e mediante doação de 2 kg de alimento por pessoa



- Setor Superior Sul: R$ 200,00 (meia entrada) e R$ 400,00 (inteira).



- Setor Superior Leste: R$ 250,00 (meia entrada) e R$ 500,00 (inteira).



- Visitante (Superior Oeste - Portão P24): R$ 250,00 (meia entrada) e R$ 500,00 (inteira).



- Setores Inferior Norte, Sul, Leste e Oeste: R$ 300,00 (meia entrada) e R$ 600,00 (inteira).