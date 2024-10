Torcida do CRB na arquibancada do Rei Pelé - Divulgação/CRB

Torcida do CRB na arquibancada do Rei PeléDivulgação/CRB

Publicado 08/10/2024 18:11

Maceió - A Polícia Civil de Alagoas prendeu, na última sexta-feira (4), durante a partida entre CRB e Paysandu, pela Série B, um homem suspeito do assassinato do torcedor Erick dos Santos, no dia 12 de setembro. O acusado foi identificado pelo sistema de reconhecimento facial do Estádio Rei Pelé.

LEIA MAIS: Zagueiro de clube inglês quase perde o dedo lavando louça e passa por cirurgia

Em entrevista à TV Globo, o delegado Sidney Tenório explicou como foi todo processo que levou à prisão do homem.

"Foi feito um inquérito na época e a delegacia conseguiu identificar o autor. Incialmente, se pensou que pudesse ser uma questão de briga de torcidas, o que foi descartado durante a investigação justamente porque o autor, o suspeito, também é torcedor do Clube de Regatas Brasil, e haveria a informação de que ele poderia ir ao estádio já que ele era frequentador assíduo dos jogos do CRB", contou o delegado.

"Enviamos fotos dele e cópia do mandado de prisão para os policiais civis e militares que estavam no estádio. Foi feito o rastreamento da torcida organizada do CRB. Feito o reconhecimento dele, não tivemos dúvidas que era ele, os policiais foram até ele, fizeram a abordagem, claro, com a cautela de poder não ser ele, e foi conduzido à DHPP, onde foi feito o cumprimento do mandado de prisão", completou.

Como funciona o reconhecimento facial?

O sistema de reconhecimento facial instalado no Rei Pelé é administrado pela empresa Pacsafe e fica presente em todos os acessos ao estádio. Todo torcedor que entra no local tem sua imagem captada em alta definição e cruzada com um banco de dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

A partir do momento em que alguma semelhança é notada, é emitido um alerta para a central de monitoramento e os policiais entram em ação.

Instalado desde 2023, o sistema já ajudou a identificar pessoas que cometeram diversas infrações. Além de dois assassinatos, também foram identificados devedores de pensão alimentícia e detentos com tornozeleira eletrônica que estavam fora da residência no horário estabelecido peça Justiça.