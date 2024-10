Savinho diz que o Brasil precisa recuperar a alegria de jogar - Rafael Ribeiro/CBF

Savinho diz que o Brasil precisa recuperar a alegria de jogarRafael Ribeiro/CBF

Publicado 08/10/2024 19:06

"Desculpa, eu não vi o jogo, não, porque foi muito tarde lá na Inglaterra. Então, não tem como responder", admitiu Savinho.

Apesar disso, jogador mostrou que sabe do momento da seleção e o classificou como "preocupante". Atualmente, o Brasil aparece na quinta colocação e soma dez pontos na tabela das Eliminatórias. A Bolívia, que é o primeiro país fora da zona de classificação para a Copa do Mundo, tem nove.

"Preocupante pela colocação que a gente está e pelo que o torcedor espera da gente. Vamos trabalhar durante o tempo que temos para tentar esses três pontos para subirmos na classificação", afirmou o atacante.

"A gente vai trabalhar muito durante o tempo que temos para mostrar isso: a felicidade. A gente vai retomar nossa alegria dentro de campo e nossa vontade de vencer", completou.

Nesta data Fifa, a Seleção enfrentará o Chile, em Santiago, na quinta-feira (10). Posteriormente, na terça (15), recebe o Peru em Brasília.

Veja mais declarações de Savinho:

Savinho comemora gol marcado em jogo da seleção brasileira Frederic J. Brown / AFP

SELEÇÃO BRASILEIRA

"O que vai fazer o torcedor gostar do nosso futebol, normalmente, vão ser os três pontos, a vitória, mas jogando bem e fazendo gols. O Brasil está acostumado às vezes a ganhar de 3 a 0, 2 a 0. Temos que voltar a fazer isso, como eu falei, ser feliz dentro de campo, ser protagonista do jogo aos 90 minutos".

IMPORTÂNCIA DE EDERSON

"O Ederson é um pouco fechado. Quando cheguei no Manchester City, fiquei bastante tímido. Agora que estou vindo com ele na Seleção, agora que estou no dia a dia com ele, estou me soltando mais um pouco. É um cara que está me ajudando muito, me passando confiança dentro do grupo do Manchester City. Só tenho que agradecer a ele pela oportunidade".

APRENDIZADOS COM O GUARDIOLA E VIDA NA INGLATERRA

"Estou há dois meses com o Guardiola no futebol inglês. Não deu para ver muito o que eu aprendi, mas com certeza vou aprender. Estou ouvindo muito ele e meus companheiros dentro do clube para aprender. Quero ajudar o Manchester City e meus companheiros dentro de campo".

CONVERSA COM DORIVAL POR MAIS DE UMA FUNÇÃO?



"Não. Não tivemos nenhuma conversa individualmente. Isso é com o Dorival. O professor é quem decide quem vai jogar, quem vai colocar. Estamos a dois dias do jogo. Então, ele deve começar a montar o time, as ideias, conversar com a gente e falar o que é o melhor para a Seleção no jogo contra o Chile".

SAVINHO PROTAGONISTA NA AUSÊNCIA DE NOMES IMPORTANTES?

"Tudo tem seu tempo, tem o seu momento. Claro que vou chamar um pouco da responsabilidade também, mas para a ajudar a Seleção dentro de campo. Creio que não tem só, tem Rodrygo, Martinelli, Endrick, Paquetá, Bruno Guimarães. Se cada um pegar um pouquinho da responsabilidade e colocar dentro de campo, vamos nos sobressair sobre adversários e sermos felizes dentro de campo".