Contratado no início de agosto, Sergio Agüero, recuperado de lesão muscular, vive a expectativa de estrear pelo Barça - Miguel Ruiz/Barcelona

Publicado 08/10/2024 20:19

Sergio Agüero, ex-atacante do Barcelona, abriu uma ação legal para cobrar uma quantia salarial de 3 milhões de euros (R$ 18 milhões), que não teria recebido pela passagem no clube. O jogador quer evitar julgamento com o Barça e busca um acordo extrajudicial com o clube.

Livre no mercado após deixar o Manchester City, Agüero assinou com os catalães em 2021. O atacante argentino, no entanto, só disputou cinco partidas. Contra o Alavés, ele teve uma arritmia cardíaca e foi direto para o hospital. Os resultados dos exames mostraram um problema no coração, que obrigaram o jogador a se aposentar.

Com isso, o contrato de duas temporadas que ele firmou com o clube espanhol foi interrompido. O craque argentino abriu mão de parte do salário, mas queria receber pelo tempo que jogou com o time, e o Barcelona aceitou pagar o montante através do seguro do atleta.

Apesar do acordo, a empresa do seguro não quer pagar os valores. O argumento seria que o problema de coração de Agüero já existia antes dele assinar com o Barcelona. A defesa do atleta nega a acusação e revelou que sim, Agüero tratou um problema cardíaco na época, mas em outra parte do coração.

Sem o pagamento, Agüero entrou na Justiça para buscar um acordo com seu ex-clube, para não levar o processo a julgamento. O argentino está disposto a aceitar o pagamento divido em até cinco anos.