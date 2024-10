Casillas, Gerard Piqué, Thierry Henry, Luís Figo, Roberto Carlos e Ronaldinho Gaúcho posam para foto em Abu Dhabi - Reprodução / Instagram @ikercasillas

Emirados Árabes Unidos - Ídolo do Real Madrid, o ex-goleiro Iker Casillas publicou uma foto nas redes sociais ao lado de outros astros do futebol. Entre eles, estavam os brasileiros Roberto Carlos e Ronaldinho Gaúcho, além do espanhol Gerard Piqué, do francês Thierry Henry e do português Luís Figo.

Os ex-jogadores estão em Abu Dhabi para eventos da pré-temporada da NBA. Todos estiveram presentes no jogo entre Boston Celtics e Denver Nuggets, na noite do último domingo (6).