Leganés conquistou o Pepino de OuroDivulgação / Leganés

Publicado 10/10/2024 18:33

Rio - O Leganés conquistou o Torneio Villa de Leganés pela 23ª vez na história. O modesto time da região metropolitana de Madri venceu o Real Valladolid, do presidente Ronaldo Fenômeno, por 3 a 1, nesta quinta-feira (10), e levou para casa o "Pepino de Ouro".

O Torneio Villa de Leganés é uma competição amistosa, organizada pelo próprio Leganés, desde 1980, e acontece durante a temporada do futebol espanhol. Porém, o troféu em formato de pepino chama atenção e gera alvoroço nas redes sociais todos os anos.

Apesar do formato peculiar, existe uma explicação histórica para o troféu ser um pepino. No século XX, Leganés era apenas um vilarejo na região metropolitana de Madri e era o principal produtor de pepinos da região central da Espanha. O clube tem a alcunha de "pepineros" e um pepino de mascote.

O Leganés é o maior campeão do Villa de Leganés com 23 títulos. O Rayo Vallecano, que foi o vencedor da primeira edição, é o segundo com apenas três pepinos dourados em sua sala de troféus. Até mesmo o Atlético de Madrid, duas vezes com o time principal e uma vez com o B, já conquistou o pepino.