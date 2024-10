LeBron James atuou pela primeira vez ao lado do filho Bronny - AFP

Publicado 10/10/2024 17:05

Rio - LeBron James está perto de realizar o sonho de jogar uma partida oficial de basquete ao lado do filho Bronny. A dupla de pai e filho deve atuar pela primeira vez juntos na NBA no jogo de estreia da temporada 2024/25, contra o Minnesota Timberwolves, no dia 22, às 23h (de Brasília), em Los Angeles.

Durante a pré-temporada, LeBron James chegou a atuar junto do filho por quatro minutos no segundo quarto da derrota para o Phoenix Suns por 118 a 114. Ao todo, o astro ficou em quadra por 16 minutos e anotou 19 pontos, 5 rebotes, 4 assistências e 2 tocos. Bronny, por sua vez, não pontuou em 13 minutos.

Foi a primeira vez na história da NBA que pai e filho dividiram a quadra pela mesma equipe. Porém, por se tratar de uma partida de pré-temporada, ainda não se configura como um jogo oficial. A marca, no entanto, deve ser estabelecida em breve, na abertura da temporada, de acordo com a imprensa americana.

Bronny foi a 55ª escolha do Los Angeles Lakers no último recrutamento da NBA, sendo selecionado apenas na segunda rodada. O jovem, de 19 anos, participou da competição de verão dos calouros com a franquia. Para entrar na liga norte-americana, o filho de LeBron James precisou se recuperar de um ataque cardíaco sofrido no ano passado, durante treinamento na universidade.