Morata (7) segura a taça da Eurocopa ao lado de Rodri (16)Javier Soriano / AFP

Publicado 10/10/2024 14:50

Espanha - Atacante do Milan-ITA e da seleção espanhola, Álvaro Morata revelou ter enfrentado uma dura batalha contra a depressão. Em forte relato ao programa espanhol "El Partidazo", o jogador disse que chegou a duvidar que voltaria aos gramados após enfrentar problemas com sua saúde mental.

"Quando você tem momentos realmente difíceis, de depressão e ataques de pânico, não importa qual trabalho você faz, qual situação de vida, você tem outra pessoa dentro de si que você tem que lutar contra todos os dias e todas as noites. Passei por um momento muito ruim, pensei que não conseguiria entrar em campo novamente", contou o atacante.

Segundo Morato, o auge de sua depressão aconteceu pouco antes da Eurocopa, onde foi capitão e campeão com a Espanha. O atleta do Milan disse que chegou a pensar em não vestir mais a camisa da seleção.

"Três meses antes da Eurocopa, eu estava pensando se conseguiria jogar outra partida. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas é muito difícil e delicado. Naquele momento, você percebe que o que você mais gosta no mundo é o que você mais odeia, é complicado. Para mim, deixar a Espanha seria a melhor opção, porque eu não aguentava mais", afirmou Morata.

"Você tem que passar uma imagem porque é seu trabalho. Passei por uma fase muito ruim, eu explodi e chegou um momento em que eu não conseguia amarrar minhas chuteiras, e quando eu conseguia eu corria para casa porque minha garganta fechava e minha visão começava a ficar turva", completou.

Apesar de ter jogado em grandes clubes, como Real Madrid, Chelsea, Juventus e Atlético de Madrid, Morata sempre conviveu com muitas críticas. A pressão por seu desempenho dentro de campo chegou a atrapalhar sua vida pessoal.

"Toda vez que eu saía com eles (a família) eu sempre tinha algum episódio. Às vezes sem maldade, com as pessoas falando sobre algo que tinha acontecido em jogos anteriores. E, no final, eles também não queriam ir às compras, coisa que um pai normal faz com os filhos. Chegou um momento em que me disseram tantas coisas na frente deles que fiquei com vergonha de estar com meus filhos. Eu era uma piada fácil, uma piada para fazer a pessoa ao seu lado rir", revelou.

Após o título da Eurocopa, Morata decidiu deixar o Atlético de Madrid e seguiu para o Milan. O time italiano pagou cerca de R$ 77 milhões pela multa rescisória do atacante, que assinou até junho de 2028. Até o momento, foram sete jogos pelo time rossonero, com dois gols e uma assistência.