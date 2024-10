Rodrygo em treino no CT da Seleção - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 10/10/2024 14:50 | Atualizado 10/10/2024 14:51

Rio - Antes da viagem para Santiago para enfrentar o Chile, pelas Eliminatórias, a seleção brasileira treinou no CT do Palmeiras, em São Paulo. Rodrygo, atacante do Real Madrid, e um dos principais jogadores da equipe de Dorival Júnior elogiou as instalações do Verdão.

"O Palmeiras está num caminho muito bom. Do Brasil, não sei se tem estrutura melhor. Tudo que tem lá (no Real Madrid), também tem aqui", afirmou em vídeo publicado pelo Palmeiras nas redes sociais.



Revelado pelo Santos, rival do Palmeiras, Rodrygo também elogiou a forma como a seleção brasileira foi tratada no CT do Alviverde.



"Estrutura muito boa. Isso prova o motivo do Palmeiras tem tido tanto sucesso nos últimos anos. Fica de exemplo para os outros clubes, quem tiver condição de montar algo igual. Fomos muito bem tratados aqui", finalizou.