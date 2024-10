Bia Haddad foi eliminada nas oitavas de final do WTA 500 de Wuhan, na China - Wang Zhao / AFP

Bia Haddad foi eliminada nas oitavas de final do WTA 500 de Wuhan, na ChinaWang Zhao / AFP

Publicado 10/10/2024 14:25

Rio - Bia Haddad se despediu do WTA 500 de Wuhan, na China, nas oitavas de final. A tenista brasileira foi derrotada pela polonesa Magdalena Frech por 2 sets a 0, nesta quinta-feira (10), com parciais de 6/3 e 6/2. Apesar da derrota, ela garantiu a volta ao top 10 do ranking mundial.

O retorno ao top 10 do ranking mundial da WTA já estava garantido antes mesmo da brasileira entrar em quadra, já que a russa Daria Kasatkina, 11ª do mundo, e da ucraniana Marta Kostyuk, 17ª, também caíram nas oitavas. Bia Haddad teve a chance de assumir a 9ª colocação, mas ficou em 10º.

Bia Haddad teve uma atuação pouco inspirada. Magdalena Frech dominou os dois sets, com direito a quebra de saque da brasileira, e venceu por 2 a 0. Foi a primeira vitória da polonesa sobre a brasileira em quatro confrontos na história. Em 2024, Bia já havia vencido a adversária na primeira rodada de Wimbledon.