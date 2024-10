Lety Díaz é musa do Sportivo Luqueño - Reprodução / Instagram

Lety Díaz é musa do Sportivo LuqueñoReprodução / Instagram

Publicado 10/10/2024 12:40 | Atualizado 10/10/2024 12:56

Rio - A musa do Sportivo Luqueño, Lety Díaz, afirmou qual sua preferência no sexo masculino. Na opinião da beldade, a parte física tem até uma importância, mas a personalidade acaba sendo fundamental na sua escolha por um parceiro.

fotogaleria

"Fisicamente devem ser altos, devem também ser cavalheirescos, compreensivos, devem dar o meu espaço e, acima de tudo, devem ser homens inteligentes", afirmou em entrevista ao site paraguaio "Popular".

Em relação a qual tipo de homem não agrada, Lety foi bem clara: aqueles que têm uma postura mais "atirada" recebem poucas oportunidades dela.



"Os que menos me atraem são os galanteadores, porque sabemos que eles são desse jeito com todas. Particularmente aqueles que não são chegados a exercícios físicos também perdem espaço comigo. Querem uma mulher bonita, mas não se preocupam com sua aparência", disse.



Lety Díaz tem mais de 117 mil seguidores no Instagram. A beldade é torcedora do Sportivo Luqueño, do Paraguai, clube que foi campeão do país em três oportunidades e tem Romerito como ídolo.