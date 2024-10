Jazmín Mernes é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Rio - A musa do Olimpia, Jazmín Mernes, passou por uma situação complicada em maio deste ano. A beldade precisou se internada às pressas para fazer uma operação para retirada de próteses de silicone. Após o ocorrido, a modelo afirmou que não pensa em recolocar o preenchimento nos seios.

"Sem silicone há paraíso. Não penso mais em sentir dor. É algo que foi realmente angustiante para mim e não desejo passar novamente", disse Jazmín em entrevista ao portal paraguaio "Extra".

Jazmín Mernes é musa do Olimpia, principal clube do seu país, que já conquistou três Libertadores. A beldade faz muito sucesso e tem mais de 900 mil seguidores no Instagram