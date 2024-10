Susi Pereira é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Susi Pereira é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 08/10/2024 12:50

Rio - A musa do Cerro Porteño, Susi Pereira, abriu o jogo sobre a sua conduta sexual. Ao abordar o seu estilo em quatro paredes, a beldade também opinou como deve ser a postura das mulheres no relacionamento a dois.

"Gosto de fazer exercícios na cama como gatinhos, mas no estilo selvagem. Seja ardente, não se prive de nada, experimente de tudo. Seja sempre ardente e inesgotável", disse em entrevista ao portal "Popular".

A musa do Cerro Porteño afirmou que as mulheres precisam se soltar durante as relações sexuais. Segundo ela, uma postura muito tímida irrita os parceiros.



"A timidez é para meninas, mulheres maduras têm que parar de agir de forma santa na cama porque os homens odeiam isso", concluiu.