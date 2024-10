Michael Jordan é considerado por muitos o maior jogador da história da NBA - Franck Fife / AFP

Michael Jordan é considerado por muitos o maior jogador da história da NBAFranck Fife / AFP

Publicado 08/10/2024 11:09

Rio - Michael Jordan não foi bem sucedido apenas dentro de quadra na maior liga de basquete do mundo. A lenda da NBA tem uma fortuna avaliada em US$ 3,5 bilhões de dólares (R$ 19,3 bilhões na cotação atual) e apareceu na lista das 400 pessoas mais ricas dos Estados Unidos, de acordo com levantamento da "Forbes".

No ano passado, Michael Jordan faturou aproximadamente R$ 1,8 bilhão em royalties sobre a sua linha de material esportivo produzida pela Nike. O ex-jogador ainda possui uma equipe da Nascar, uma associação automobilística estadunidense, e diversos contratos de patrocínio, sendo alguns vitalícios.

Michael Jordan também era dono do Charlotte Hornets, da NBA. Porém, o astro vendeu suas ações no ano passado. Ele comprou a franquia em 2010 por US$ 275 milhões de dólares e vendeu por US$ 3 bilhões de dólares, equivalente a R$15,7 bilhões. Ou seja, teve um lucro de dez vezes maior do que investiu.

Além de Michael Jordan, a lista conta com outros nomes ligados ao esporte, mas nenhum foi atleta. A lista da "Forbes" é liderada por Elon Musk com uma fortuna de US$ 244 bilhões (R$ 1,34 trilhão), seguido por Jeff Bezos com US$ 197 bilhões (R$ 1,08 trilhão) e Mark Zuckerberg com US$ 181 bilhões (R$ 995 bilhões).