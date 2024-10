Bremer em jogo da Juventus - AFP

Publicado 08/10/2024 09:30

Itália - O zagueiro Bremer, que defende a Juventus, foi submetido na manhã desta terça-feira a um procedimento cirúrgico para reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A operação foi feita no Hospital Prive Jean Mermoz, em Lyon, pelo médico Bertrand Cotet-Sonnery.

A equipe de Turim informou em seu site que a cirurgia foi bem sucedida e que o jogador brasileiro deve iniciar o processo de reabilitação nos próximos dias. A operação teve o acompanhamento de Luca Stefanini, chefe do departamento médico do clube.

De acordo com a imprensa italiana, Bremer deve ficar afastado por um período de seis meses até que todos os processos de recuperação sejam cumpridos e a parte física seja restabelecida.

O jogador brasileiro sofreu a grave lesão no jogo em que a Juventus derrotou o RB Leipzig por 3 a 2, em partida válida pela Liga dos Campeões, após pisar em falso no gramado. Atendido pelos médicos, o atleta deixou o gramado chorando.



Por causa da contusão, Bremer acabou cortado da seleção brasileira para os jogos contra o Chile e o Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Para o seu lugar, o técnico Dorival Júnior convocou o defensor Beraldo, do Paris Saint-Germain.