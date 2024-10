Estádio La Nueva Olla - Reprodução/Instagram @ccp1912oficial

Estádio La Nueva OllaReprodução/Instagram @ccp1912oficial

Publicado 07/10/2024 21:54

Paraguai - Na noite desta segunda-feira (7), a Conmebol anunciou que o Estádio General Pablo Rojas, conhecida como La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, receberá a final da Copa Sul-Americana 2024. A decisão está marcada para acontecer no dia 23 de novembro (um sábado).

"Após um rigoroso processo de avaliação, o Estádio 'ueno La Nueva Olla', sede do clube Cerro Porteño, foi selecionado por sua moderna infraestrutura, capacidade para mais de 45.000 espectadores e localização estratégica em Assunção, uma cidade com ampla experiência na organização de eventos esportivos internacionais. O 'ueno La Nueva Olla' vem sendo consolidado como um dos estádios mais emblemáticos e modernos da América do Sul, o que o torna o palco ideal para uma final dessa magnitude", diz um trecho da nota da Conmebol.

O estádio receberá a decisão pela segunda vez desde a adoção do formato por final em jogo único. Em 2019, o Independiente del Valle (EQU) sagrou-se campeão em La Nueva Olla ao vencer o Colón (ARG) por 3 a 1.



No momento, quatro times estão vivos na briga pelo título da Sul-Americana 2024. De um lado da chave, estão Corinthians e Racing (RG). Do outro, Cruzeiro e Lanús (ARG).