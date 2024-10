Léo Ortiz em ação durante jogo do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Léo Ortiz em ação durante jogo do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 07/10/2024 19:23

convocado para a seleção brasileira. Rio - Zagueiro do Flamengo , Léo Ortiz voltou a ser titular no setor defensivo com Filipe Luís no comando do elenco principal e tem sido exaltado pela torcida. Além disso, foi elogiado por Igor Jesus, atacante do Botafogo

O centroavante participou de um 'quiz' e elegeu, em entrevista à 'TNT Sports', quais são os zagueiros mais difíceis de driblar. No Top-3, colocou Gustavo Gómez, do Palmeiras, Arboleda, do São Paulo, e Léo Ortiz, do Flamengo. Na hora de escolher qual deles era o mais complicado de passar, reforçou a qualidade do defensor rubro-negro. O centroavante participou de um 'quiz' e elegeu, em entrevista à 'TNT Sports', quais são os zagueiros mais difíceis de driblar. No Top-3, colocou Gustavo Gómez, do Palmeiras, Arboleda, do São Paulo, e Léo Ortiz, do Flamengo. Na hora de escolher qual deles era o mais complicado de passar, reforçou a qualidade do defensor rubro-negro.

Sob o comando de Filipe Luís, ele ganhou vaga no time titular ao lado de Léo Pereira na zaga. Desde então, o clube carioca ainda não sofreu gol - contra o Corinthians, na Copa do Brasil , e o Bahia, no Brasileirão

Agora, durante a data Fifa, Léo Ortiz treinará com o restante do elenco rubro-negro para se preparar para a reta final desta temporada. Enquanto isso, Igor Jesus estará à disposição de Dorival Júnior na seleção brasileira para os jogos contra Chile e Peru, nos dias 10 e 15 deste mês.