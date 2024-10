Fabrício Bruno, do Flamengo, voltou a ser convocado mesmo após ser barrado - Gilvan de Souza /CRF

Publicado 07/10/2024 07:30 | Atualizado 07/10/2024 07:45

Rio - Apesar de perder a vaga no time titular após a chegada do técnico Filipe Luís, o zagueiro Fabrício Bruno foi o escolhido pelo treinador Dorival Júnior para substituir Éder Militão , do Real Madrid, na seleção brasileira. O defensor do clube espanhol foi cortado da convocação por conta de leve lesão muscular diagnosticada na coxa esquerda.

Fabrício Bruno ficou no banco de reservas do Flamengo nos dois jogos sob o comando de Filipe Luís, nas vitórias sobre o Corinthians por 1 a 0, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, e sobre o Bahia por 2 a 0, no último sábado (5), pela 29ª rodada do Brasileirão. A convocação, no entanto, pode dar novo ânimo para o zagueiro recuperar a vaga entre os titulares.

Apesar de barrado, Fabrício Bruno tem bons números pelo Flamengo na temporada. Jogador de confiança de Tite, que foi demitido após uma série de resultados negativos, o zagueiro é o líder da equipe em ações defensivas, com 259. Segundo o "SofaScore", o defensor ainda tem 211 bolas recuperadas e 157 cortes em 46 jogos disputados em 2024.

Fabrício Bruno foi convocado para os jogos contra o Chile, na próxima quinta-feira (10), em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília. A apresentação dos jogadores e da comissão técnica da seleção brasileira está marcada para a próxima segunda-feira (7), em São Paulo. O Brasil é o quinto colocado das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 com 10 pontos.