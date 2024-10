Wesley em treino do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Publicado 06/10/2024 20:03

vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, no último sábado (5), Wesley não preocupa o Flamengo. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o lateral não teve nenhuma lesão e está à disposição para treinar normalmente durante a Data Fifa. Rio - Apesar do susto de ter sido substituído com dores na, Wesley não preocupa o Flamengo. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o laterale está à disposição para treinar normalmente durante a Data Fifa.

Após a partida, Wesley foi reavaliado pelo clube e e nem precisará passar por exame. O jogador teve apenas uma forte câimbra. Portanto, não preocupa para o próximo compromisso, no dia 17, contra o Fluminense, no Maracanã.

Nos últimos jogos, Wesley ganhou espaço no time do Flamengo, principalmente após Filipe Luís assumir a equipe. O jovem foi titular nas três últimas partidas, mesmo com Varela à disposição.

Atualmente, o Flamengo ocupa a quarta posição no Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, nove a menos do que o líder Botafogo.