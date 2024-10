Filipe Luís é o técnico do Flamengo - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 06/10/2024 10:40

Rio - O Flamengo mostrou evolução no início de trabalho do técnico Filipe Luís e alcançou a "paz" antes da pausa para a data Fifa do mês de outubro. Com a sequência de duas vitórias e duas atuações dominantes, o Rubro-Negro aliviou a pressão e segue vivo nas competições que ainda disputa na temporada: a Copa do Brasil; e o Brasileirão.

O mês de setembro não foi positivo para o Fla. Apesar da classificação para as semifinais da Copa do Brasil, a equipe, até então comandada por Tite, somou uma vitória, um empate e duas derrotas nos jogos do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Rubro-Negro levou a pior no confronto diante do Peñarol e se despediu da Libertadores na fase quartas de final.

O primeiro compromisso após a eliminação foi contra o Athletico-PR, no dia 29. O Flamengo venceu com gol de Gerson no fim , mas não convenceu, e a torcida novamente hostilizou Tite. No dia seguinte, o clube demitiu o treinador e acertou a contratação do ex-lateral, que estava à frente do time sub-20.

Filipe Luís instrui Bruno Henrique em treino do Flamengo Divulgação / Flamengo



A estreia de Filipe Luís aconteceu na última quarta-feira (2), quando o Flamengo venceu o Corinthians por 1 a 0 , pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Após aquela partida, o treinador valorizou a comunhão entre os jogadores e os torcedores na arquibancada do Maracanã.

"Não falo da boca para fora: quando a torcida quer ganhar o jogo, ela ganha sozinha. O apoio que teve hoje refletiu nos jogadores. Fico muito feliz de ter conseguido trazer essa energia. A comunhão com a torcida tem que crescer cada vez mais. A gente só vai conseguir se corresponder às expectativas deles dentro do campo", disse Filipe Luís, naquela ocasião.

O segundo jogo do treinador foi no último sábado (5), contra Bahia. O Rubro-Negro dominou o adversário durante praticamente toda a partida e venceu o duelo por 2 a 0 na Arena Fonte Nova