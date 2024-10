Comemoração de Pulgar e Alcaraz em Bahia x Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Comemoração de Pulgar e Alcaraz em Bahia x FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 06/10/2024 13:44

Flamengo que venceram o ex-goleiro como treinador. Filipe Luís se tornou o décimo técnico da lista, com uma vitória. Dorival, com três, Tite, com duas e Jorge Jesus, também com duas, são os comandantes que mais vezes ganharam de Ceni. Outra marca atingida foi a de número de treinadores no comando doque venceram o ex-goleiro como treinador. Filipe Luís se tornou o décimo técnico da lista, com uma vitória. Dorival, com três, Tite, com duas e Jorge Jesus, também com duas, são os comandantes que mais vezes ganharam de Ceni.

O time é o Carrasco máximo do seu ex-treinador, que foi campeão do Brasileirão, da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca com o time da Gávea.