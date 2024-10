Técnico Filipe Luís, do Flamengo, no jogo contra o Bahia - Gilvan de Souza/CRF

Salvador - Filipe Luís aprovou a postura do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia na Arena Fonte Nova , neste sábado (5). Na visão do treinador, o Esquadrão é a equipe mais difícil para se pressionar do Brasil. Assim, ele reforçou que aceita correr o risco para que o time jogue da sua forma e destacou que todo o grupo seguiu a mesma ideia em campo.

"Uma grande vitória, um jogo muito difícil. Conheço bem o time do Bahia, conheço bem o Rogério (Ceni). Corremos riscos em muitos momentos, mas é um risco que eu aceito correr. Quero que meu time pressione, quero que meu time seja incômodo para o adversário", disse Filipe Luís.

"Não tenho dúvidas que o Bahia é o time mais difícil de pressionar do Brasil. Não tenho nenhuma dúvida disso. Time com meio-campo muito forte, muito qualificado. A ausência do Everton Ribeiro com certeza nos facilitou nesse quesito, mas é um time que joga muito bem com a bola. Então, para pressioná-los, claro que tem que correr risco. O time não tomou gol, mas o importante é que todo mundo seguiu a mesma ideia", completou.

O técnico também fez uma análise mais profunda. Ele destrinchou como o Bahia se posta taticamente para ressaltar como houve uma "sincronia nos movimentos" de pressão dos jogadores do Fla.

"Foram jogos muito diferentes, parecidos nas estruturas. O Corinthians jogou no 4-4-2 losango no primeiro tempo, e o Bahia também joga num 4-4-2 losango, porém com uma saída a três com lateral-esquerdo baixo e com o Arias, lateral-direito, mais como ala. Então, isso torna muito difícil pressioná-los porque é um sistema que simplesmente é o antídoto do 4-4-2", explicou Filipe Luís.

"É complicado pressionar o Bahia nesse ponto, mas como todos eles estão seguindo a mesma indicação, a mesma ideia e estão fazendo do jeito que estou pedindo, está havendo sincronia nos movimentos de pressão. Estou muito feliz por isso. Claro que temos que treinar, ajustar. São detalhes micro, pequenos detalhes que temos que ajustar para ser um time mais incômodo para o adversário. Ainda podemos ajustar. Nem sempre vamos se vai pressionar perfeitamente, nem sempre vamos conseguir roubar a bola. Vamos correr riscos, que eu assumo, uma escolha minha", concluiu.

Agenda e situação na tabela

Com o resultado, o Flamengo soma 51 pontos e aparece na quarta posição do campeonato.

A equipe de Filipe Luís volta a campo no dia 17 (uma quinta-feira), às 20h, para enfrentar o Fluminense no Maracanã. O clássico Fla-Flu é válido pela 30ª rodada do Brasileirão.