Gabigol abraça Ayrton Lucas, que abriu o placar para o Flamengo - Marcio Roberto/Agência F8/Estadão Conteúdo

Gabigol abraça Ayrton Lucas, que abriu o placar para o FlamengoMarcio Roberto/Agência F8/Estadão Conteúdo

Publicado 05/10/2024 21:30

Salvador - Na noite deste sábado (5), o Flamengo derrotou o Bahia por 2 a 0 na Arena Fonte Nova , pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ayrton Lucas e Carlos Alcaraz anotaram os gols da vitória rubro-negra. Abaixo, assista aos melhores momentos:





Com o resultado, o Flamengo soma 51 pontos e aparece na quarta posição do campeonato.

A equipe de Filipe Luís volta a campo no dia 17 (uma quinta-feira), às 20h, para enfrentar o Fluminense no Maracanã. O clássico Fla-Flu é válido pela 30ª rodada do Brasileirão.