Lance do jogo entre Bahia e FlamengoLetícia Martins/EC Bahia

Publicado 05/10/2024 21:05 | Atualizado 06/10/2024 01:12

Salvador - Com mais uma boa atuação sob o comando do técnico Filipe Luís, o Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0 na noite deste sábado (5), na Arena Fonte Nova, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro foi superior durante praticamente toda a partida e construiu o triunfo com gols de Ayrton Lucas e Carlos Alcaraz.

Com o resultado, o Flamengo soma 51 pontos e aparece na quarta posição do campeonato. A equipe de Filipe Luís volta a campo no dia 17 (uma quinta-feira), às 20h, para enfrentar o Fluminense no Maracanã. O clássico Fla-Flu é válido pela 30ª rodada do Brasileirão.

O jogo

Os primeiros 15 minutos foram animados na Arena Fonte Nova. O Bahia teve duas chances com jogadores livres de marcação na área, mas faltou capricho para concluir, e Rossi sequer precisou trabalhar. Já o Flamengo teve uma grande oportunidade com Gabi, que ficou cara a cara com Marcos Felipe, mas parou na defesa do goleiro.

Passado esse período, só deu Fla. Superior no jogo, a equipe de Filipe Luís conseguiu o gol aos 35 minutos. Arrascaeta acionou Wesley, que cruzou rasteiro para Bruno Henrique. O atacante finalizou forte, Marcos Felipe espalmou como deu, e Ayrton Lucas apareceu livre para pegar o rebote.

Já na etapa complementar, o Rubro-Negro pisou no acelerador e seguiu pressionando o Bahia, que não encontrava respostas para segurar o rubro-negro. Desse modo, o Fla criou várias boas chances. Em uma delas, Arrascaeta chegou a balançar as redes, mas estava em posição de impedimento. Posteriormente, Alcaraz acertou o travessão.



Já o Esquadrão mostrou muita dificuldade durante todo o segundo tempo para criar e exigiu muito pouco do goleiro Rossi. A melhor chance veio só nos acréscimos, quando Luciano Juba subiu sozinho para cabecear e mandou para fora.



Assim, o jogo caminhava para uma vitória por 1 a 0, mas Santiago Arias agrediu Michael dentro da área no último lance, e o pênalti foi marcado. O lateral do Bahia, inclusive, foi expulso após revisão do VAR. Alcaraz foi para a cobrança e marcou.

Ficha técnica

Bahia x Flamengo



Data e hora: 5/10/2024, às 19h

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Cartões amarelos: Everaldo, Cicinho, Caio Alexandre e Kanu (BAH) / Arrascaeta, Bruno Henrique e Léo Pereira (FLA)

Cartões vermelhos: Santiago Arias (BAH)

Gols: Ayrton Lucas (0-1) (35'/1ºT) / Alcaraz (0-2) (52'/2ºT)

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Yago Felipe), Jean Lucas (Iago), Carlos de Pena (Lucho Rodríguez) e Cauly; Thaciano (Rafael Ratão) e Everaldo (Ademir).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz (Alcaraz), Arrascaeta (Allan) e Gerson; Bruno Henrique (Michael) e Gabigol (Gonzalo Plata).