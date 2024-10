Alcaraz, do Flamengo, comemora gol marcado na vitória sobre o Bahia - Jhony Pinho/Estadão Conteúdo

Publicado 05/10/2024 21:55 | Atualizado 06/10/2024 01:07

Rio - Carlos Alcaraz fez seu primeiro gol com a camisa do Flamengo na noite deste sábado (5), na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia , pelo Brasileirão. O Rubro-Negro teve um pênalti para cobrar no último lance, e Gerson deu a bola para o argentino, que marcou. Após a partida, o meio-campista argentino comemorou o primeiro com o Manto e agradeceu o capitão pela oportunidade.

"Muito contente pelo meu primeiro gol com a camisa do Flamengo, muito linda. E muito contente pelo apoio que o grupo me dá sempre. Uma grande referência como o Gerson me deixou bater o pênalti. Agradeço muito a ele, que me dá sempre muita confiança em todos os treinos. Também agradeço a todo o plantel, que me ajuda com o idioma, me adaptar um pouco mais ao futebol brasileiro e ao Brasil. Estou muito contente e emocionado", disse Alcaraz, ao Premiere.

Em determinado momento do segundo tempo, Alcaraz ficou no chão após um choque dentro da área. Na entrevista, ele explicou o que aconteceu e tranquilizou a torcida.

"Sim, em uma jogada no meio do campo, recebi um golpe no joelho. Me doeu um pouco, mas com a garra que boto no dia a dia nos treinos e com a garra que o time joga, tive o apoio para seguir em frente. Passou a dor e pude continuar jogando com a equipe", explicou o argentino.

Agenda e situação na tabela

Com o resultado, o Flamengo soma 51 pontos e aparece na quarta posição do campeonato.

A equipe de Filipe Luís volta a campo no dia 17 (uma quinta-feira), às 20h, para enfrentar o Fluminense no Maracanã. O clássico Fla-Flu é válido pela 30ª rodada do Brasileirão.