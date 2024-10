Gabigol abraça Ayrton Lucas após o lateral-esquerdo abrir o placar para o Flamengo - Marcio Roberto/Agência F8/Estadão Conteúdo

Gabigol abraça Ayrton Lucas após o lateral-esquerdo abrir o placar para o FlamengoMarcio Roberto/Agência F8/Estadão Conteúdo

Publicado 07/10/2024 10:34

Os laterais-esquerdos voltaram a ser protagonistas do Flamengo . Não é à toa. Comandados pelo agora treinador, que foi dono da posição por boa parte de sua passagem pelo clube, Alex Sandro e Ayrton Lucas contam com orientações específicas e com uma forma de jogar que privilegia mais a participação deles no ataque.