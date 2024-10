Gabigol, do Flamengo, em ação contra o Bahia - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 07/10/2024 20:39

Salvador - A vitória sobre o Bahia por 2 a 0 na Arena Fonte foi especial para Gabigol. Além de receber mais uma oportunidade no time titular, o atacante completou 300 jogos com a camisa do Flamengo . Antes do início da partida, o camisa 99 fez um discurso na preleção e pediu para o grupo encarar o duelo como uma final.

"Hoje eu faço 300 jogos com a camisa do Flamengo, e isso para mim é muito especial, principalmente com vocês. Eu sei, vocês sabem e todo mundo aqui sabe o quanto uma vitória no Flamengo aumenta tudo: a expectativa; a moral; e a nossa alegria no fim de semana. Então, o que eu peço é o seguinte: hoje é uma final", disse Gabigol, em vídeo divulgado pela Fla TV.





Os bastidores da FlaTV também mostraram uma interação de Gabi com Totói, filho de Everton Ribeiro, ídolo do Rubro-Negro. O meia, que atualmente está no Bahia, não entrou em campo já que cumpria suspensão, mas foi ao estádio junto com a família.

"Vai entrar comigo, Totói?", disse Gabigol, para o filho de Everton Ribeiro.

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, também aproveitou a oportunidade para falar com Totói. Veja como foi:

Agenda

O Rubro-Negro volta a campo no dia 17 (uma quinta-feira), às 20h, para enfrentar o Fluminense no Maracanã. O clássico Fla-Flu, que pode marcar o jogo 301 de Gabi com o Manto, é válido pela 30ª rodada do Brasileirão.