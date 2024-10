Zico no CT do Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 07/10/2024 22:36

"Acho que o problema do Gabigol era só com o Tite. Entre eles, então. Acho que foi muito chato ele subir no trio elétrico para desrespeitar o técnico que estava no comando da Seleção Brasileira. Usar a camisa do Corinthians não significa nada. Se ele estivesse fazendo gols pelo Flamengo, usar a camisa do outro time não seria problema. Eu mesmo já usei uniformes rivais", disse Zico.

O episódio do trio elétrico ao qual Zico se refere aconteceu em novembro de 2022, no Centro do Rio, durante a festa do Fla pelas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil. Na ocasião, os torcedores criticavam Tite, então técnico do Brasil, por não convocar Gabigol para a Copa do Mundo.

Os rubro-negros gritavam: "Tite, vai se f.... O Gabigol não precisa de você". Na sequência, o atacante respondeu: "É verdade. Eu já jogo em uma seleção, ca...".

Pedido do Galinho

Na entrevista, Zico ressaltou as chances que Gabigol recebeu com o técnico Filipe Luís, que substituiu Tite. O maior ídolo a história do Flamengo também revelou o pedido que fez para o atacante.

"A oportunidade está acontecendo e é perceptível que a presença de Gabigol dentro do campo incomoda os adversários. Eu o pedi para não se preocupar em armar jogadas e sair da área. Ele é bom perto do gol. Só depende dele", contou Zico.