Monumental de Núñez é o estádio do River PlateDivulgação/River Plate

Argentina - Na noite desta sexta-feira (4), a Conmebol anunciou que o estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, na Argentina, receberá a final da Libertadores 2024. A partida está marcada para o dia 30 de novembro (um sábado).

A casa do River Plate disputava com outros dois locais: o Estádio Libertadores de América do Club Atlético Independiente; e o Estádio Único Diego Armando Maradona.

"O Estádio Monumental, com capacidade para mais de 84.000 espectadores, foi escolhido por sua moderna infraestrutura, sua vasta história esportiva e sua capacidade de receber o grande número de torcedores que acompanham os atuais clubes semifinalistas, garantindo assim um cenário com capacidade compatível com a magnitude do evento", diz um trecho da nota da Conmebol.

Em fevereiro, a Associação de Futebol Argentina (AFA) revelou que a decisão aconteceria em Buenos Aires , mas não confirmou o estádio. Com o local definido, a Conmebol informou que os detalhes sobre a venda de ingressos e as atividades relacionados ao jogo serão anunciados em breve.

Quem segue na competição?



De um lado, o Atlético-MG e o River Plate (ARG), dono da casa, disputam uma vaga na grande final. Do outro, estão Botafogo e Peñarol (URU).