Lance do jogo entre São Bernardo e Volta Redonda - Reprodução/Instagram @saobernardo_fc

Lance do jogo entre São Bernardo e Volta RedondaReprodução/Instagram @saobernardo_fc

Publicado 05/10/2024 20:19

São Paulo - O Volta Redonda está na grande final da Série C do Brasileirão. A equipe do Rio de Janeiro assegurou a vaga ao vencer o São Bernardo por 2 a 1 de virada no Estádio Primeiro de Maio, neste sábado (5), pela sexta rodada da segunda fase do campeonato. PK e Gabriel Bahia anotaram os gols do triunfo. O adversário na decisão será o Athletic, de Minas Gerais.

Vale lembrar que o Voltaço já está garantido na Série B de 2025 . Isso porque, na rodada passada, o Esquadrão de Aço venceu o Botafogo-PB e o São Bernardo perdeu para o Remo.

O Volta Redonda disputará a Série B pela nona vez. A primeira delas foi em 1981. A última foi em 1998, mas caiu novamente e não conseguiu mais subir. Desde o título da Série D, em 2016, a equipe tinha o acesso como seu objetivo principal.