Volta Redonda garante acesso e disputará a Série B do Brasileirão em 2025

Publicado 29/09/2024 18:54

Rio - Após 26 anos, o Volta Redonda voltará a disputar a Série B do Brasileirão. Neste domingo (29), o Esquadrão de Aço se beneficiou com a vitória por 1 a 0 do Remo sobre o São Bernardo e carimbou sua vaga para a edição de 2025 do torneio com uma rodada de antecedência.

venceu o Botafogo-PB por 2 a 1, de virada. O time fluminense chega à última rodada na liderança do quadrangular, empatado em número de pontos com o Remo, que também garantiu o acesso. As duas equipes disputam uma vaga na final da Série C.

Ao longo de sua história, o Volta Redonda disputou a Série B em apenas duas oportunidades. A primeira delas foi em 1981. Depois, voltou em 1998, mas caiu novamente e não conseguiu mais subir. Desde o título da Série D, em 2016, a equipe tinha o acesso como seu objetivo principal.

Agora, o Volta Redonda quer ter a chance de disputar a taça da Série C para coroar sua temporada. O Esquadrão de Aço volta a campo no próximo sábado (5), às 17h30 (de Brasília), contra o São Bernardo, fora de casa, no Estádio Primeiro de Maio.