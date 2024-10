Ederson. Perú x Brasil no Estadio Nacional, Lima - Perú, Brasil. Eliminatórias 2026. Foto:Vitor Silva/CBF - Vitor Silva/CBF

Publicado 07/10/2024 18:02

Presente nas Copas de 2018 e 2022, e praticamente um "veterano" da Seleção, Ederson pode voltar a ser titular do Brasil. Com Alisson cortado do grupo por causa de uma lesão muscular na coxa, o goleiro do Manchester City se torna o mais cotado para assumir a posição.

Em entrevista à CBF TV, ele se mostrou tranquilo em relação a briga pela titularidade.

"Mantenho a tranquilidade. Vou me preparar da melhor forma possível, me preparar bem. É claro que a decisão final é sempre do treinador, mas é claro que ficou uma expectativa grande. Então vou trabalhar, vou dar o meu melhor e vou buscar meu lugar no 11 do time", disse, destacando o momento da Seleção.

"Sabemos o que temos passado durante essas Eliminatórias. Creio que estamos numa fase de crescimento e de adaptação, mas precisamos retomar as vitórias e encostar nos líderes, que é o nosso lugar", disse.

O próximo jogo da seleção brasileira é contra o Chile, nesta quinta-feira (10), no Estádio Nacional de Chile, e na semana seguinte, na terça-feira (15), recebe a seleção do Peru, em Brasília.