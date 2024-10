Erik ten Hag é o técnico do Manchester United - Oli SCARFF / AFP

Erik ten Hag é o técnico do Manchester UnitedOli SCARFF / AFP

Com a fase nos gramados indo de mal a pior, o técnico do Manchester United, Erik Ten Hag, virou alvo de piadas. Em um painel publicitário exibido no entorno de Old Trafford, estádio dos Red Devils, a rede de pizzarias "Domino's" ironizou a situação do holandês, que segue pressionado no cargo.

Um veículo com um telão anunciando vagas de emprego foi estacionado em uma das ruas de acesso ao Tetro dos Sonhos. Na imagem, a seguinte frase: "Estamos contratando (você não, Erik)", com uma foto de Ten Hag ao lado.

O Manchester United está a cinco jogos sem vitória somando as competições disputadas, sendo dois empates e três derrotas, e ainda em seu pior início de Premier League na história. Os mais recentes, a derrota em casa por 3 a 0 para o Tottenham, o empate sem gols com o Aston Villa e o 3 a 3 com o Porto, pela Liga Europa, após abrir 2 a 0, levar a virada e só conseguir deixa tudo igual no fim.

Um porta-voz da Domino's explicou a campanha publicitária, que visa aumentar o número de funcionários no fim de ano para as datas festivas.

"Com base em seu desempenho, não deve demorar muito para que Ten Hag seja demitido. (A campanha) coincide com a nossa preparação para a época mais movimentada do ano, em que precisamos que mais pessoas se juntem à nossa equipe. Estamos à procura de pessoas que sejam focadas em obter bons resultados... então não é um para um Ten Hag, infelizmente", brincou.