Messi não entra em campo pela Argentina desde a final da Copa América, em meados de julhoAFP

Publicado 07/10/2024 16:11

Nas redes sociais, o camisa 10 compartilhou uma foto de sua chegada às instalações do Inter Miami, onde vai se preparar junto ao restante dos atletas para os jogos contra Venezuela e Bolívia.

Publicação de Messi nas redes sociais Reprodução / Instagram @leomessi

O craque não entra em campo pela seleção desde a final da Copa América, em meados de julho . Após a decisão, ficou longe dos gramados até o mês passado, quando voltou a atuar pelo Inter Miami. No período, fez cinco gols e deu uma assistência em seis partidas.

Leia mais: Messi celebra título que pode levar Inter Miami ao Mundial de Clubes

A Argentina enfrentará a Venezuela na próxima quinta-feira (10), às 18h (de Brasília), fora de casa. Na semana seguinte, dia 15, terá a Bolívia pela frente, às 21h (também de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez. A seleção de Lionel Scaloni lidera as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, com 18 pontos.