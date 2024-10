Marcos Paulo estreou pelo Molenbeek, da Bélgica - Reprodução

Marcos Paulo estreou pelo Molenbeek, da BélgicaReprodução

Publicado 07/10/2024 14:30

Rio - Depois de um ano, um mês e cinco dias, Marcos Paulo voltou a atuar em um jogo de futebol. Revelado no Fluminense, o atacante estreou pelo Molenbeek, da Bélgica, no sábado (5), no empate por 1 a 1 com o RAAL La Louvière, pela 7ª rodada da segunda divisão do Campeonato Belga.

Marcos Paulo entrou em campo aos 42 minutos do segundo tempo e atuou por oito minutos. O Molenbeek faz parte da Eagle Football, uma rede empresarial de clubes administrada pelo empresário americano John Textor, sócio-majoritário da SAF do Botafogo.

O atacante, de 23 anos, foi emprestado pelo Atlético de Madrid, da Espanha, até junho de 2025. Ele tem contrato com o clube espanhol até junho de 2026. Além do empréstimo ao Molenbeek, ele já passou por Famalicão, de Portugal, Mirandés, da Espanha, e São Paulo.

Marcos Paulo fez parte da "Geração de Ouro" de Xerém, que contou com nomes como André e João Pedro, que atuam no futebol inglês por Wolverhampton e Brighton, respectivamente, além de Luiz Henrique, hoje no Botafogo. O jovem era badalado pelo talento, mas não atingiu as expectativas no profissional.

No profissional, Marcos Paulo disputou 77 jogos e fez 14 gols pelo Fluminense. Ele foi peça importante na luta contra o rebaixamento em 2019, mas perdeu espaço nos anos seguintes e deixou o clube pela porta dos fundos para assinar com o Atlético de Madrid, da Espanha.