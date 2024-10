Torcedores do Manchester City no gramado do Etihad Stadium - Oli Scarff/AFP

Publicado 07/10/2024 13:23 | Atualizado 07/10/2024 13:39

O Manchester City divulgou comunicado na manhã desta segunda-feira (7), confirmando a vitória sobre a Premier League em ação contra regras sobre como as equipes estabelecem acordos de patrocínio ou receitas relacionadas à sua propriedade. O clube reivindicou sobre as mudanças nos critérios econômicos e obteve sucesso no Tribunal Arbitral.

Este caso corria em paralelo ao grande processo onde o clube enfrenta 115 acusações de violação das regras de fair play financeiro e possíveis punições, como banimento de competições europeias e perda de título. O chamado "Julgamento do Século" só tem previsão para conclusão em meados de 2025.

Confira a nota do City após vitória sobre a Premier League:

"O Manchester City Football Club agradece aos ilustres membros do Tribunal Arbitral por seu trabalho e considerações e acolhe suas conclusões:

- O Clube obteve sucesso em sua reivindicação: as regras de Transação de Partes Associadas (APT) foram consideradas ilegais e as decisões da Premier League sobre duas transações específicas de patrocínio do MCFC foram anuladas



- O Tribunal concluiu que tanto as regras originais do APT quanto as atuais (alteradas) Regras do APT violam a lei de concorrência do Reino Unido e violam os requisitos de justiça processual.



- Foi descoberto que a Premier League abusou de sua posição dominante", disse o clube na nota oficial.